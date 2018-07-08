Яну Рудковскую раскритиковали за рекламу японской императорской водородной воды

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Поклонники осудили продюсера за желание продать им бесполезный товар за огромную сумму денег.

Недавно Ольгу Бузову и Ксению Бородина раскритиковали за бесконечную рекламу в своих профилях в социальных сетях с миллионами подписчиков. Теперь к списку горе-пиарщиков добавилась Яна Рудковская. Продюсер в своём Instagram-аккаунте рассказала, что борется со стрессом и усталостью с помощью императорской минеральной воды прямиком из Японии. Пользователи раскритиковали девушку за желание продать своей большой аудитории любую чушь, только бы ей за это неплохо заплатили. «Всех денег не заработаешь», - писали комментаторы под постом с продакт-плейсментом.

В качестве одного из аргументов в действенности воды Рудковская привела основательницу компании Юлию Энхель, возраст которой, по словам Яны, невозможно определить. Пиар дал трещену, ведь пользователи были уверены, что бизнесвумен 35 лет, хотя на самом деле ей всего 29. Комментаторы уверены, что залог её «молодости» не вода, на которой она зарабатывает огромные деньги, а салоны красоты и грамотный макияж. Однако часть пользователей писала, что очень заинтересовалась товаром благодаря Яне и попробует найти воду на полках магазинов своего города, что ещё раз подтверждает, что поклонники верят каждому слову своих кумиров, которые просто зарабатывают на них деньги.