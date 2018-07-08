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Кардашьян в пикантной позе подразнила поклонников

Сегодня, 09:47

Очередное откровенное фото вызвало восторг у поклонников телезвезды.

Ким Кардашьян снова порадовала фанатов смелым снимком. На этот раз звезда американского телевидения подразнила поклонников своим нарядом. Знаменитость опубликовала в своём Instagram фото, где она сидит в довольно пикантной позе и открывает фрэш в жестяной банке. Несмотря на рекламный подтекст, пост многим фолловерам звезды пришёлся по душе.

В комментариях пользователи в очередной раз рассыпались в комплиментах кумиру, отметив аппетитность форм Кардашьян. Некоторые даже заинтересовались напитком, который так старалась отрекламировать звезда. В то же время часть аудитории смутило поведение Ким. Отдельные участники обсуждения упрекнули знаменитость в меркантильности и неуважении к своим фанатам.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян превратилась в инопланетянку. Звезда облачилась в экстравагантный костюм пришельца, чем удивила многих своих поклонников.

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