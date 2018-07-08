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Игорь Николаев рассказал о путешествии с «шальной императрицей»

Сегодня, 08:59

Игорь Николаев поделился с подписчиками впечатлениями от поездки на поезде. По словам певца, у него была интересная попутчица, с которой он построил грандиозные планы.

На своей странице в Instagram Игорь Николаев опубликовал фотографии, на которых изображен он и Ирина Аллегрова. «Встретились два друга на вокзале», - певец уверяет, что встреча была случайной, но приятной. Николаев поблагодарил «шальную императрицу» за чудесное железнодорожное путешествие. Оба исполнителя направлялись из Мурома в Москву. Творческие люди времени не теряли, и даже в поезде успели построить грандиозные планы по поводу дальнейшей работы.
На фотографиях видно, как Игорь и Ирина радостно обнимаются на фоне поезда, однако подписчиков неприятно удивил тот факт, что женщина решила позировать с сигаретой: «Сигарета все портит!». Также многих шокировало то, что в зрелом возрасте певица сознательно портит здоровье, более того, делает это в общественных местах.

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