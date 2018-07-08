«Чувство гордости!»: Анна Бузова поблагодарила сборную России за участие на ЧМ-2018

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Родная сестра самой завидной невесты страны Ольги Бузовой Анна трогательно поблагодарила сборную России по футболу за блестящее участие на Чемпионате мира. По словам девушки, все россияне чувствуют гордость за своих футболистов.

Анна Бузова в своем микроблоге не смогла сдержать эмоции, после последнего матча сборной России против соперников из Хорватии, где россияне потерпели поражение. Знаменитость поблагодарила спортсменов и заявила, что чувствует гордость за то, как футболисты представили страну на ЧМ-2018.

«Спасибо ребятам за подаренные эмоции, спасибо за отличную игру, спасибо, что сплотили всех россиян. Спасибо, что боролись до последнего! Спасибо за то чувство гордости, которое, я думаю, испытывали все болельщики, за мурашки и за слёзы, это было невероятно! Это - история, наблюдателями которой были все мы. Спасибо! Гордимся!», - написала Бузова-младшая в своем Instagram.