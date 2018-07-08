«Ангел или бес?»: Олесе Малибу угрожает служитель церкви из Украины

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Модель встречалась с парнем, но уличила его в измене и решила расстаться. На это молодой человек не рассчитывал и начал преследовать свою пассию.

Олесе Малибу угрожает служитель церкви, с которым модель на протяжении 2 месяцев состояла в любовных отношениях. Теперь девушка сомневается, что это был ангел, ведь ведет себя молодой человек как бес. Олеся застала возлюбленного в объятиях другой женщины, что и стало причиной разрыва, но слуга Бога не намерен покидать уютное гнездышко звезды, ведь у него почти нет денег и, видимо, Малибу оказывала ему финансовую поддержку. Примечательно, что мужчина приехал из Украины.

Служитель церкви преследует Олесю, обливает ее дверь молоком, требует отдать все подарки, среди которых в основном дешевые иконки. Модель не выдерживает стресса и еще одна перепалка заставит ее написать заявление в полицию.