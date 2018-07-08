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«Поговорим про пенсии?»: Станислав Садальский обсудил проигрыш сборной России

Сегодня, 08:27

Проход сборной России в четвертьфинал стал знаменательным для многих поклонников футбола, также как и проигрыш хорватским футболистам. Станислав Садальский не оставил игру без внимания, но решил поговорить о делах, по его мнению, более важных.

Начать свою публикацию актёр решил с вопроса о том, почему ни Дзюба, ни Головин не били пенальти, но долго размышлять о футболе он не стал. Станислав отметил, что сборная Хорватии показала прекрасную игру, выдержав достойный матч. «Футбол как наркотик кончился», - пишет в своей публикации Садальский. И он считает, что настало самое время поговорить о пенсионной реформе, ведь внимание народа больше не отвлечено успехами сборной.

Многие подписчики согласились с актёром, что теперь следует обсудить те темы, которые по-настоящему важны. Поклонники Станислава предлагают вынести вопрос на более серьезный уровень, чем разговоры в социальных сетях, которые только и полны публикациями на тему футбола и пенсий. Некоторые предложили отправлять письма на сайт электронного правительства, ведь там точно должны ответить.

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