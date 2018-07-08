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Скандал: Невменяемого Шуру заставили переписать квартиру за $100 тысяч

Сегодня, 08:25

Теперь у артиста нет никакого наследства для детей, которых он в будущем мечтает получить от суррогатных матерей. Недвижимость была в распоряжении певца 15 лет, а сейчас он арендует квартиру.

Новый скандал с участием звезды 90-х стал достоянием общественности после выпуска программы «Привет, Андрей!» с ведущим Андреем Малаховым. Зрители узнали, что Шуру, невменяемого от наркотических препаратов, неизвестные заставили переписать на другую личность квартиру за $100 тысяч.

По мнению певца, виноват не только мошенник, который представился звезде в качестве сотрудника строительной компании, но и сам владелец недвижимости, то есть он сам. Дорогую сердцу и кошельку квартиру он купил еще в 2003 году за 100 тысяч долларов, сейчас в свои 43 года он вынужден арендовать жилье.

При этом Шура не отчаивается и радуется, что ему удалось побороть наркотическую зависимость.

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