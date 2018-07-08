«Дом-2»: Ирина Агибалова показала ноги после липосакции

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Звезда реалити-шоу теперь не боится демонстрировать своё тело.

Экс-участница популярного проекта «Дом-2» Ирина Агибалова недавно сделала операцию по удалению жировых отложений. Мама Маргариты и Ольги Агибаловых решила похвастать результатами данной процедуры и показала впервые подписчикам в Instagram свои ноги после липосакции. Ирина Александровна отметила, что в первую очередь руководствовалась не эстетическими, а практическими мотивами. В частности, по словам Алибаловой, жировые отложения давили на сосуды ног, в связи с чем плохо работала лимфа и конечности постоянно отекали. Врачи посоветовали ей сделать операцию. Теперь же телебабушка просто порхает на своих стройных ногах. Она признаётся, что просто счастлива, ведь теперь она сможет смело демонстрировать своё тело, отказавшись от ужасных платьев в пол.

Ранее мы писали, что беременная Ольга Рапунцель из-за ревности может «выплюнуть» плод. Врачи опасаются, что состояние звезды телешоу может ухудшиться в любой момент ввиду постоянных семейных скандалов.