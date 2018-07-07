"Сладкая парочка": Басков показал взъерошенную Пугачеву на фото

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Друзья вместе болеют за Россию в матче с Хорватией. Николай Басков не мог не похвастаться перед поклонниками, что смотрит матч в компании Примадонны.

Алла Пугачева, несмотря на всемирную известность, не пытается активно вести свой блок в Instagram, и это ее упущение. Ведь на своей странице женщина смогла бы отлеживать, что там публикуется, на страницах ее друзей появляются достаточно "импульсивные" фото. Максим Галкин регулярно публикует снимки Пугачевой без косметики, чем провоцирует обсуждение внешнего вида вечно нестареющей Примадонны. Сейчас же за счет Аллы Борисовны решил выделиться Николай Басков.

Он опубликовал на своей странице селфи с Примадонной, которая радостно улыбается, находясь рядом с молодым певцом. Басков показал взъерошенную Пугачеву на фото, чем подогрел слухи о романе с певицей. Поклонники Галкина забеспокоились, что у юмориста появился конкурент в лице Баскова, ведь всем известно, что Алла Борисовна всегда выбирала себе в мужья молодых, красивых и талантливых мужчин российского шоу-бизнеса, но главный критерий избранник должен быть моложе Примадонны на несколько десятилетий.

Под все эти критерии как раз подпадает молодой Николай Басков. Фанаты семейства Галкина и Пугачевой переживают, что вскоре их общие дети останутся без матери, ведь Алла Пугачева, как когда то, может променять мужа на более молодого избранника. В комментариях под фото пользователи начали называть Баскова и Аллу Борисовну "сладкая парочка". Но Басков поспешил развеять слухи и отметил, что с Пугачевой вместе они болеют за сборную России в матче с Хорватией, который проходит в Сочи.