Новый скандал: Виктор Рыбин обвинил Ларису Долину в воровстве

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Лидер группы «Дюна» поведал всей стране о непростительном и аморальном поступке народной артистки России. Известная джазовая певица украла у него будущий хит. Этот отвратительный поступок сделал артистов непримиримыми врагами.

Популярный в конце прошлого века певец Виктор Рыбин, участвуя в одном из телешоу, с экрана телевизора обвинил Ларису Долину в творческом воровстве, чем разжег новый скандал. Он заявил, что причиной давней вражды между ними стала песня, которую Долина у него украла.

Рыбин, утверждает, что Лариса совершенно неожиданно для творческого коллектива «Дюна» исполнила один из его важнейших хитов. Группа восприняла такой жест певицы крайне отрицательно.

Виктор рассказывает, что коллектив был обескуражен подобным поступком. Тем более, что никто не мог понять, как песня могла попасть к Долиной и на каком основании она решила ее исполнить. Никакие разбирательства не смогли пролить свет на обстоятельства передачи песни, но с тех самых пор отношения между ними очень испортились.

Певец вспоминает: «Через какое-то время я включаю передачу «Музыкальный ринг», вдруг ведущая говорит: сейчас Лариса Долина исполнит песню молодого композитора из Долгопрудово Сергея Катина, под названием «Страна Лимония». Я набираю телефон Сережи, прошу объяснить ситуацию. «Не знаю, она сама взяла», — сказал Сережа и положил трубку».