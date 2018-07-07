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Фанатки Жанны Фриске рассказали, как к ним приходил призрак певицы

Сегодня, 21:09

После появления призрака Жанны в доме ее родителей, поклонницы со всей России начали делится подобными историями. Оказалось, 2 россиянки видели приведение Фриске после ее смерти.

Жительница Челябинска рассказала, что покойная Жанна Фриске, творчество которой она обожала, пришла к ней в облике фантома ночью и разбудила. Когда челябинка открыла глаза, то увидела возле зеркала в комнате темноволосую девушку, которая гладила свои волосы. Испугавшись, поклонница обратилась к приведению, оглянувшись, призрак показал свое лицо.

Жительница Челябинска утверждает, что увидела покойную Жанну Фриске. Другие фанатки певицы также рассказали, как к ним приходил дух певицы. Девушка из Читы недавно поделилась рассказом, как в ее дверь позвонили и она пошла открывать. Посмотрев в глазок, она никого не обнаружила, и решила проигнорировать.

Через несколько секунд звонок повторился и девушка вернулась к двери. Посмотрев в глазок, она увидела призрак Жанны Фриске, который скрылся в лестничном пролете через секунду. Очевидица не могла поверить, что увидела приведение певицы. Она позвонила мужу и тот ее успокоил, отметив, что девушке просто показалось.

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