Пенсионерка из Астрахани попала на съемку программы «Поле чудес»

Участников капитал-шоу «Поле чудес» отбирают с помощью смс-викторины. Люди отвечают на вопросы, и, если ответы верны, появляется шанс быть приглашенным в студию на эфир.
Пенсионерка из Астрахани Тамара Трушникова попала на съемку передачи таким же нехитрым путем – ответила на вопросы, а через некоторое время ей позвонили редакторы передачи и пригласили на Первый канал.
Помощь в подготовке к поездке в Москву пожилой женщине, которой уже исполнилось 75 лет, оказали астраханские депутаты Евгений Дунаев и Сергей Кудрявцев.
Женщина привезла в подарок Леониду Якубовичу астраханские подарки: рыбу – леща, воблу и щуку.
Съемки программы завершены, скоро старейшее телевизионное шоу «Поле чудес» выйдет в эфир.