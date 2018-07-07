Пенсионерка из Астрахани попала на съемку программы «Поле чудес»

Сегодня, 20:19

Участников капитал-шоу «Поле чудес» отбирают с помощью смс-викторины. Люди отвечают на вопросы, и, если ответы верны, появляется шанс быть приглашенным в студию на эфир.

Пенсионерка из Астрахани Тамара Трушникова попала на съемку передачи таким же нехитрым путем – ответила на вопросы, а через некоторое время ей позвонили редакторы передачи и пригласили на Первый канал.

Помощь в подготовке к поездке в Москву пожилой женщине, которой уже исполнилось 75 лет, оказали астраханские депутаты Евгений Дунаев и Сергей Кудрявцев.

Женщина привезла в подарок Леониду Якубовичу астраханские подарки: рыбу – леща, воблу и щуку.

Съемки программы завершены, скоро старейшее телевизионное шоу «Поле чудес» выйдет в эфир.