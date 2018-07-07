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"Звезда Дом-2 предвидела смерть": Под Зеленоградом прошли похороны Полины Лобановой

Сегодня, 19:16

Тело 20-летней экс-участницы «Дома-2» погребено возле могилы её матери.

Похороны Полины Лобановой прошли сегодня в спокойной атмосфере под Зеленоградом. На мероприятии присутствовали исключительно родственники и близкие друзья девушки. Информация о месте похорон не освещалась в медиа, поэтому никто из публичных персон проститься с экс-участницей шоу «Дом-2» не пришёл.

На её могиле установили большой крест, который обложили цветами друзья и родные.

Как известно, тело Лобановой нашли в её квартире в ванной. 20-летняя девушка скончалась при загадочных обстоятельствах. В полиции информацию о расследовании пока дают. Что послужило причиной смерти, пока не ясно.

Ранее мы писали, что перед самой смертью Лобанова рассказала поклонникам о своем ночном кошмаре. Полина призналась, что ощутила дикий страх и желание спастись. Девушка рассказала, что ей приснились некие дикари и гепард, которые преследовали её. Поклонники решили, что это был вещий сон и звезда Дом-2 предвидела смерть.

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