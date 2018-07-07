Эпатажной певице Жанне Агузаровой исполняется 56 лет

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Артистка молода внутри и считает, что возраст лишь ничего не значащая цифра.

Сегодня, 7 июля, самой эпатажной и яркой звезде Советского союза и России, Жанне Агузаровой, исполняется 56 лет. Она часто говорила о своей связи с Марсом и удивляла своими самыми неожиданными и броскими образами. По сей день артистка дает выступления и является самой дорогой звездой на корпоративах.

Совершенно недавно она выложила в своем аккаунте Instagram откровенные фото в поддержку сборной России по футболу. На одной из них она позирует в расстегнутой кофточке без бюстгальтера и коротких шортах, а на другой совершенно обнажена, а интимные места закрашены российским триколором. Жанна Агузарова доказывает, что 56-это лишь цифра в паспорте и не более, а в душе она все так же молода и способна на неожиданные и обескураживающие поступки. Однако не все подписчики оценили ее старания и поддержку отечественной сборной. Некоторые "хейтеры" обозначили оголенное фото Жанны как "И на старуху бывает проруха" и написали певице несколько неприятных комментариев.