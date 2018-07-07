Наташа Королева на 45-летие "обновила" зубы

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К своему Дню Рождения звезда решила усовершенствовать улыбку и сделать ее еще более потрясающей.

Звезда на 45-летие "обновила" зубы. Наташа Королева из тех знаменитостей, которые рьяно следят за своим внешним видом. Если вдруг появляются пара лишних килограммов, она идет в спортивный зал и садится на диету, если обнаруживает на своем лице морщины - вперед к косметологу. Этот случай не исключение - на свой "ягодный юбилей" звезда поставила себе виниры. По ее словам, кардинально ее внешность, естественно, не изменилась. Она постаралась сохранить свою природную красоту, но немного ее усовершенствовать. В этом ей помогли ультратонкие виниры, сделанные по специальной технологии. Таким образом Наташа сохранила свою индивидуальность.

Ранее Наташа Королева подвергалась критике своих подписчиков из-за вызывающе красного наряда, который, по их мнению, подчеркивал абсолютно все недостатки фигуры певицы. Восторженные комментарии заменились на критикующие. Многие поклонники утверждали, что Наталье пора бы похудеть, а то "костюмчик трещит по швам" на звездной фигуре. Однако Наталья не обратила внимание на злостные комментарии, а лишь продолжила совершенствовать себя.