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Голые Ирина Шейк и Наталья Водянова поддержали сборную России

Сегодня, 18:18

Девушки решили добавить игрокам мотивации накануне очередного матча ЧМ-2018.

Пока в социальных медиа продолжается флешмоб при участии обнажённых девушек со всей страны в поддержку российских футболистов, звёздные красавицы также радуют спортсменов и своих поклонников откровенными снимками. В частности, российские супермодели Ирина Шейк и Наталья Водянова опубликовали в Instagram совместное фото топлесс.

Голые звёзды совместно с Наташей Поли поддержали сборную России накануне четвертьфинального матча чемпионата мира против Хорватии. Грудь девушек прикрывал лишь тонкий шарф с символикой ЧМ-2018. Поклонникам такой перформанс пришёлся по душе. Фолловеры обеих моделей похвалили их за активную общественную позицию. Как известно, матч Россия – Хорватия состоится сегодня в Сочи. Начало поединка запланировано на 21:00 на стадионе «Фишт».

Ранее мы писали, что фанатка пообещала раздеться перед игроками сборной России в случае победы на ЧМ-2018. Девушка публично пообещала принять участие в обнажённой фотосессии с футболистами национальной команды.

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