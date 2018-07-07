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«Спектакль окончен!»: Ксенофонтова выиграла все суды с бывшим мужем

Сегодня, 17:54

Александр Рыжих не сможет отобрать у актрисы и детей квартиру, подаренную в мировые годы. Окончательный вердикт вынес Пресненский суд Москвы.

Наконец в жизни Елены Ксенофонтовой окончен спектакль, который наблюдала вся страна. Долгих 2 года актриса судилась с бывшим гражданским мужем Александром Рыжих и наконец выиграла все суды. По словам звезды «Кухни», она с детьми останется в квартире, которую экс-супруг подарил во времена мира и любви в семье.

Общая дочь остается с мамой и теперь все могут выдохнуть с облегчением.

Естественно, Елена Ксенофонтова опасается, что уже завтра Рыжих подаст очередное заявление в суд и вся история начнется заново, но сегодня актриса решила отметить свою победу спокойным и крепким сном, чего не было уже несколько лет. Скандал в семье начался спустя 4 года после сожительства, поскольку Рыжих не спешил брать в законные жены звезду.

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