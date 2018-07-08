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Актриса Любовь Толкалина искупалась в реке Кинешемке

Сегодня, 02:45

Знаменитая актриса заявила, что планирует коллекционировать речные купания.

На сцене Кинешемского драматического театра 3 июля была показана сценическая версия одного из лучших романов Булгакова "Мастер и Маргарита". Наибольший интерес представляло то, что исполнительницей главной роли Маргариты была известная актриса Любовь Толкалина.
Однако она не ограничилась одним лишь пребыванием в театре и отправилась на местный пляж для того, чтобы ополоснуться в реке Кинешемке. По ее словам, она коллекционирует речные купания. Так, она искупалась в Волге, Оке, Вологде, Дону, Неве и множестве других рек. Актриса весьма умело ведет себя на воде. Это и неудивительно, ведь она кандидат в мастера спорта России по синхронному плаванию.

Ранее Любовь была замечена не столько в любви к купанию в реке, сколько в нудистских наклонностях, так это озвучили некоторые комментаторы в социальных сетях. Дело было в том, что актриса объявила о своей любви к речным купаниям и подкрепила это видеозаписью, где она была полуобнажена на берегу реки Мокша. Многие подписчики оценили форму, в которой находится актриса, но как всегда нашлись и люди, прочитавшие нравоучение о том, что она не только жена, а еще и мать.

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