Ирена Понарошку, желая победы сборной России, предрекла ей поражение

Сегодня, 21:14

Ирена Понарошку накануне четвертьфинала чемпионата мира Россия-Хорватия решила предсказать исход этого поединка. Телеведущая предрекает поражение российской сборной со счетом 1:3.

Как выяснилось, такой счет Ирена загадала не всерьез, не понарошку, а из чистого суеверия. Видимо, она неплохо знакома со спортивными традициями и знает, что после успешного выступления ничего не нужно менять. Перед прошлым матчем она предсказала счет тоже не в пользу сборной России и тоже 1:3. Все хорошо помнят, что россияне тогда, пусть и по пенальти, но победили испанцев. Поэтому, она решила не изменять себе и снова пророчит счастливый для российской команды счет.

Она предложила в комментариях делиться своими прогнозами относительно исхода встречи, желательно указывая счет. Тут уж доморощенные прогнозисты развернулись во всю ширь. Большинство желало победы команде Черчесова и давали различные варианты счета, но только в пользу российской сборной.