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Алексей Панин назвал все, что видят иностранцы в России, «показухой»

Сегодня, 16:59

Скандально известный актер Алексей Панин высказался по поводу того, что иностранные болельщики видят в России.

Он говорит, что включив телевизор впервые за долгое время, увидел чистую пропаганду. Актер гневно назвал «показухой» то, что города подлатали и почистили именно к Чемпионату. Иностранцы фотографируются с полицией, но в обычной жизни такого не увидишь и близко.

Панин посоветовал иностранным туристам ехать не в Россию, где эти чистота и доброжелательность не являются повседневной нормой, а, например, в Швейцарию, где действительно чисто всегда, в любое время, и где люди открыты и доброжелательны.

А по поводу потраченных на Чемпионат денег Панин сказал, что лучшим их применением было бы вылечить огромное количество больных детей.

В сети бурно обсуждаются высказывания Панина.

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