VistaNews.ru


Звезда "Сумерек" Эшли Грин вышла замуж

Сегодня, 16:46

Эшли Грин впервые вышла замуж в 31 год и ничуть об этом не жалеет.

Со своим будущим супругом, Полом Хоури, Эшли, звезда "Сумерек", познакомилась еще в 2013 году, в этом же году они решили начать встречаться. Спустя три года пара решила пожениться, однако со свадьбой они не спешили. Только в 2018 году в Сан-Хосе, Калифорния, Эшли наконец вышла замуж. На свадьбе присутствовали 120 гостей, в том числе Роберт Паттинсон, Лиам Хемсворт и Зак Эфрон. Невеста выбрала полупрозрачное, кружевное и просто волшебное платье от Katie May и выглядела в нем просто блестяще.

На вопрос о том, почему же так долго тянули со свадьбой, актриса ответила, что она видела, какой стресс переживают ее знакомые, когда готовятся к свадьбе и решила не устраивать нечто "суперофициальное", ведь она хочет, чтобы ее гостям просто было весело, только и всего.

Нежные фотографии со свадьбы опубликовал журнал Brides в своем Instagram-аккаунте. Где влюбленные планируют провести медовый месяц, пока не сообщается.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Гвинет Пэлтроу засветила обручальное кольцо в Лос-Анджелесе

90-килограммовая модель Эшли Грэм показала результат похудения

Против Харви Вайнштейна иск о домогательствах подала Эшли Джадд

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем