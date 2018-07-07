Звезда "Сумерек" Эшли Грин вышла замуж

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Эшли Грин впервые вышла замуж в 31 год и ничуть об этом не жалеет.

Со своим будущим супругом, Полом Хоури, Эшли, звезда "Сумерек", познакомилась еще в 2013 году, в этом же году они решили начать встречаться. Спустя три года пара решила пожениться, однако со свадьбой они не спешили. Только в 2018 году в Сан-Хосе, Калифорния, Эшли наконец вышла замуж. На свадьбе присутствовали 120 гостей, в том числе Роберт Паттинсон, Лиам Хемсворт и Зак Эфрон. Невеста выбрала полупрозрачное, кружевное и просто волшебное платье от Katie May и выглядела в нем просто блестяще.

На вопрос о том, почему же так долго тянули со свадьбой, актриса ответила, что она видела, какой стресс переживают ее знакомые, когда готовятся к свадьбе и решила не устраивать нечто "суперофициальное", ведь она хочет, чтобы ее гостям просто было весело, только и всего.

Нежные фотографии со свадьбы опубликовал журнал Brides в своем Instagram-аккаунте. Где влюбленные планируют провести медовый месяц, пока не сообщается.