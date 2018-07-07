Марина Федункив рассказала, как назовет сына от болельщика-иностранца

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Умар или Сри Федункив, предполагает актриса в Instagram. Естественно, все это фирменная шутка от знаменитости в ролике с участием туристов из Малайзии.

Марина Федункив опубликовала в Instagram ролик с участием болельщиков из Малайзии. В комментариях к видео она рассказала, как назовет сына от болельщика-иностранца. Так шутить может только звезда Comedy Woman. В основу своих предположений она взяла рекомендации депутатов Государственной думы, которые предостерегают россиянок от интимного контакта с туристами во время Чемпионата мира по футболу.

Примечательно, что шутку Марины Федункив оценили больше 1 миллиона пользователей. Такое количество лайков звезда может себе позволить, ведь не все ее коллеги могут похвастаться наличием подписчиков, превышающих 2 миллиона человек. Стоит подчеркнуть, что малазийские болельщики с удовольствием позировали с Федункив.