«Гниль в душе»: Бородина ответила на критику неудачного фотошопа попы

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Из-за большого количества негативных комментариев к одному из снимков ведущая была вынуждена обратить особое внимание на хейтеров.

По мнению Ксении Бородиной, в душе у тех людей, кто много критикует внешность других, одна гниль. Они всегда найдут повод написать гадость – будь фотография неудачно отфотошоплена или вообще без редактуры. Насколько это удачно или нет – вообще не важно, а главным становится отыскать недостаток у других, чтобы задавить собственные комплексы.

Ксения Бородина отметила также, что на самом деле красивый ракурс для попы, ног и прочего можно получить, просто обратившись к профессионалу. Хороший фотограф сможет так снять, что будет казаться, будто обработано в специальном приложении. В ответ некоторые хейтеры заявили, что Ксения Бородина «под воздействием «Дома-2»», и пригрозили отписаться. В свою очередь, поклонников звезды такая реакция насмешила, а свою любимицу они похвалили за достойную речь.