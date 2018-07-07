Из-за ревности беременная звезда «Дом-2» может «выплюнуть плод»

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Алена Рапунцель на грани нервного срыва. Медики опасаются за жизнь будущей мамы. Ее возлюбленный Ильи Яббаров ей изменяет. Врачи уверены, что если девушка не прекратит нервничать - потеряет малыша.

Алена недавно забеременела, но это радостное событие повлекло за собой неожиданные проблемы. Отношения Алены и будущего отца ребенка Ильи Яббарова нельзя назвать стабильными, что является причиной постоянных переживания для будущей мамы. Систематическое нервное напряжение является стрессом для организма, и угрожают привести к преждевременным родам.

Врачи испытывают серьезные опасения относительно здоровья участницы «Дом-2» и развития плода. Из-за высокой угрозы выкидыша Алену даже поместили в клинику. За несколько дней медикам удалось стабилизировать состояние звездной пациентки, и специалисты смогли отпустить ее домой.

Младшая Рапунцель уверена, что состояние ее здоровья улучшилось, восстановление организма происходит очень быстро, и надеется, что вскоре врачи смогут снять угрозу выкидыша, и дальнейшая беременность будет протекать без осложнений.

Тем временем, на теле Алены есть множественные гематомы. Медработники объяснила девушке, что крик приводил к перенапряжению лицевых, шейных и мышц живота, что приводило матку в тонус.

«Теперь мой организм может «выплюнуть» плод», – рассказала беременная звезда.

Как известно, срок беременности Рапунцель всего немного больше месяца. Она вынуждена справляться со своими переживаниями, в то время как отец ее будущего ребенка открыто флиртует с другой участницей проекта Дашей Осенковой. Из-за ревности пара постоянно выясняет отношения в жесткой форме.