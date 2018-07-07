VistaNews.ru


Из-за ревности беременная звезда «Дом-2» может «выплюнуть плод»

Сегодня, 16:55

Алена Рапунцель на грани нервного срыва. Медики опасаются за жизнь будущей мамы. Ее возлюбленный Ильи Яббаров ей изменяет. Врачи уверены, что если девушка не прекратит нервничать - потеряет малыша.

Алена недавно забеременела, но это радостное событие повлекло за собой неожиданные проблемы. Отношения Алены и будущего отца ребенка Ильи Яббарова нельзя назвать стабильными, что является причиной постоянных переживания для будущей мамы. Систематическое нервное напряжение является стрессом для организма, и угрожают привести к преждевременным родам.

Врачи испытывают серьезные опасения относительно здоровья участницы «Дом-2» и развития плода. Из-за высокой угрозы выкидыша Алену даже поместили в клинику. За несколько дней медикам удалось стабилизировать состояние звездной пациентки, и специалисты смогли отпустить ее домой.

Младшая Рапунцель уверена, что состояние ее здоровья улучшилось, восстановление организма происходит очень быстро, и надеется, что вскоре врачи смогут снять угрозу выкидыша, и дальнейшая беременность будет протекать без осложнений.

Тем временем, на теле Алены есть множественные гематомы. Медработники объяснила девушке, что крик приводил к перенапряжению лицевых, шейных и мышц живота, что приводило матку в тонус.

«Теперь мой организм может «выплюнуть» плод», – рассказала беременная звезда.

Как известно, срок беременности Рапунцель всего немного больше месяца. Она вынуждена справляться со своими переживаниями, в то время как отец ее будущего ребенка открыто флиртует с другой участницей проекта Дашей Осенковой. Из-за ревности пара постоянно выясняет отношения в жесткой форме.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Алена Савкина из "Дом-2" рассказала об отношении к ней мамы Яббарова

Алёна Савкина померяла свадебное платье в Клипе Ильи Яббарова

Илья Яббаров, «старожил» на проекте «Дом-2», изменил Алене Рапунцель

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем