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Подписчики не поверили в искренность мечты Джигана

Сегодня, 16:06

Рэпер Джиган считается успешным и богатым, однако даже у него есть недостижимые мечты. Например, одна из них осуществилась только недавно.

Как сообщает исполнитель, ему с детства хотелось покататься по Лос-Анджелесу в стареньком buick или impala 64. Путешествие по городу ему хотелось бы совершить вместе с братьями, при этом пить кофе и делать дела. На видео, которым певец дополнил публикацию, видно, как довольный Джиган едет по городу вместе с друзьями.

[media=https://www.instagram.com/p/Bk641fQn9ZJ/?hl=ru&taken-by=iamgeegun]

Некоторые подписчики не оценили желание рэпера покататься на старой машине, назвав это позерством. А для тех, кто поверил в искренность такой цели, она показалась незначительной. Поэтому многие остались разочарованными публикацией, отметив, что ездить на машине можно и в России, не обязательно в Лос-Анджелесе.

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