Призрак Юрия Хоя восстал из могилы перед поклонниками

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Блуждающая душа скоропостижно скончавшегося фронтмена панк-группы «Сектор Газа» засветилась на фото пришедших почтить его память фанатов.

Смерть Юрия Хоя окутана мистикой и рядом оставшихся без ответов вопросов. Родственники до сих пор не знают официальной причины трагедии, а заключения судмедэкспертов бесследно утеряны. Не менее пугающие события происходят у могилы панк-музыканта. Однажды памятник Хоя нашли полностью разрушенным, а расследовавшие акт вандализма экстрасенсы обвинили в скверной выходке некого артиста, который всю жизнь смеялся над смертью.

Скоропостижный уход кумира все еще не дает покоя его фанатам. Толпы людей продолжают приходить к могиле фронтмена «Сектора Газа», проводя спиритические сеансы или тихо тоскуя.

Один из, казалось бы, обыденных походов к месту захоронения Юрия Хоя обернулся для рядовых поклонников глубоким шоком. Сфотографировавшись на память у могилы музыканта, почитатели его творчества рассмотрели на снимке таинственный силуэт. Сомнений нет, призрак бессменного лидера «Сектора Газа» восстал из могилы перед верными поклонниками, считает автор скандального фото.

Возможно, душа Хоя жаждет рассказать общественности неразгаданную тайну его смерти, или же она просто разделила грусть фанатов, ведь талант панк-музыканта только начинал раскрываться на полную.

Юрий Хой ушел из жизни 4 июля 2000 года в возрасте 39 лет. Скоропостижную смерть фронтмена «Сектора Газа» объясняли по-разному. Кто-то винил в трагедии чрезмерное пристрастие певца к алкоголю и последовавший за ним гепатит, остальные склонялись к версии с больным сердцем. Однако, как минимум, странно, что на рубеже веков полиция и судмедэксперты были не в состоянии досконально расследовать смерть столь статусной звезды.