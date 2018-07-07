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Татьяна Васильева удивила поклонников отличной фигурой в 71 год

Сегодня, 15:34

Известная актриса поразила своих поклонников откровенным фото в бикини с итальянского курорта.

Татьяна Васильева выложила в Instagram фото с летнего отдыха на курорте Tor San Lorenzo в Италии, чем удивила своих фанатов. И многие подписчики оценили форму, в которой пребывает 71-летняя женщина. Восторженных комментариев была масса: "Ей есть чем гордиться, тем более она актриса", "Спасибо за стимул к самосовершенствованию!!!", "Восторгаюсь! Долгих лет!". Для некоторых поклонников женщина действительно показала то, что труд над своим телом, самоконтроль, дисциплина и главный принцип "не жрать", творят чудеса. И даже в 71 год можно выглядеть хорошо и хвастаться отличной фигурой.

Естественно, что критиков было достаточно. Многие высказали свое "фи" к тому, что не положено женщине в "ее-то возрасте" фотографироваться в столь откровенном купальнике и что вообще пора бы ей купаться в хиджабе, по всей видимости. На толпу таких людей нашлись и защитники актрисы, которые утверждают: "Комментаторы покажите свои фигуры. Она каждый день занимается в спортзале. У нее отличная фигура.", "Желаю всем дожить до ее лет и с такой же фигурой, а для этого надо потрудиться".

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