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Дмитрий Маликов пообещал коротко подстричься в случае победы России на ЧМ-2018

Сегодня, 14:59

Для многих жителей России успехи сборной на Чемпионате мира являются волнительным моментом. Пользователи Сети дают различные обещания в случае победы российских футболистов, и Дмитрий Маликов решил не оставаться в стороне.

На своей странице в Instagram певец опубликовал видеозапись, в которой и даёт обещание. Дмитрий принял решение, что в случае победы сборной России подстрижется очень коротко, что будет несколько непривычным для его поклонников. В ролике он обсуждает свою будущую прическу, отметив, что скорей всего это будет «ежик», но наголо он бриться не собирается.

Из комментариев стало понятно, что большинство подписчиков певца не верят в то, что Россия станет Чемпионом мира. Поклонники стали уверять Маликова, что он ничем не рискует, делая такие обещания. Для других дилеммой стало то, что им не хочется, чтобы Дмитрий стригся, но при этом они полностью за победу российских футболистов. Стоит отметить, что нашлись и те, кто хочет взглянуть на Маликова с короткой стрижкой, при этом итоги Чемпионата их никак не интересуют.

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