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Сальвадор Собрал показал первый клип после операции на сердце

Сегодня, 14:38

Клип на песню «Cerca del Mar» был назван одной из наилучших работ певца. Зрителей покорила глубокая эмоциональность. По мнению некоторых, такое настроение ролику передалось от самого певца, который пережил серьезную операцию.

4 июля на официальном канале Сальвадора Собрала появилось видео, ставшее первым клипом после операции по пересадке сердца, которая прошла в ноябре. 28-летний португалец снимал видеоработу на берегу моря.
Лирический клип выполнен в черно-белом стиле, однако в конце становится цветным. Ролик рассказывает историю двух главных героев – Сальвадора и мальчика. Они переживают разные эмоции, как радостные, так и печальные. В своей работе автор пытался рассказать о жизни и любви. За время клипа персонажи успевают встретиться и разойтись, и такой поворот событий поклонники назвали резким и очень трогательным.
«Cerca del Mar» стал первым клипом после операции, но не первым выходом в свет. Концерты певец дал меньше чем через полгода, а также появился на Евровидении-2018, чтобы передать звание победителя Нетте Барзилай.

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