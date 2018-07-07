Почитателей расстроила заплывшая фигура звезды «Властелина колец».

Сегодня, 14:43

Всегда отличающаяся утонченным вкусом Лив Тайлер, появившись на неделе моды в Париже, вогнала в оторопь своих поклонников. Им не понравился ни наряд актрисы, ни ее внезапно заплывшая фигура.

На вечеринку журнала Vogue 41-летняя женщина пришла в комбинированном черно-белом платье с замысловатыми длинными рюшами. По мнению поклонников, оно скорее напоминало древнеримскую тогу, чем коктейльное платье. Но их внимание привлекло не только это. Даже беглого взгляда на Лив хватило, чтобы заметить, что она прилично поправилась. Ни свободный покрой наряда, ни основная темная гамма не смогли скрыть лишний вес звезды «Властелина колец».

Но, даже не это расстроило многих верных почитателей. Они просто посчитали безвкусным весь имидж актрисы, недавно еще считавшейся иконой стиля. Правда, некоторые предположили, что Лив Тайлер в третий раз беременна. Конечно же, это меняет многое, прореагировали фанаты. Но все равно, уверены они, она должна брать пример со своего отца – Стива Тайлера, вокалиста Aerosmith, который в свои 70 лет имеет юношескую фигуру.