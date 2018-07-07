«Нейтронные гранатомёты»: «Синтоловый качок» опять хочет сделать больше «руки-базуки»

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Подписчики Кирилла Терёшина в ответ стали советовать сделать больше мозг.

«Синтоловый качок» в очередной раз шокировал своих поклонников. На странице в Сети интернет-звезда из Пятигорска продемонстрировал шуточный снимок, как огромный и красный бицепс, мало напоминающий человеческий, давит его. Глаза Кирилл Терёшин выпучил, а лицо у него было перекошено. В подписи синтоловый качок сам над собой посмеялся, назвав себя сумасшедшим и призвав больше «не пугать народ».

Однако одновременно с этим интернет-фрик поинтересовался у подписчиков, стоит ли увеличить «руки-базуки» до состояния «нейтронных гранатомётов» - ещё примерно сантиметров на 10 за пару недель. В ответ синтоловый качок получил массу критики. Некоторые особо злые хейтеры поинтересовались, не хочет ли он заливать синтол сразу в мозг. Были, впрочем, и те, кто спокойно предостерёг Терёшина – раз руки уже так ужасно выглядят, то есть вероятность, что при новой накачке кожа просто не выдержит.