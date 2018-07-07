Ким Кардашьян и Канье Уэст удивили поклонников одинаковыми нарядами

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Канье Уэст и Ким Кардашьян были замечены на выходе из самого модного суши-ресторана не только на всём побережье, но и во всём мире. Для совместного ужина пара выбрала очень нестандартный наряд.

Пользователи и очевидцы отметили, что скорее всего это был далеко не романтичный вечер. Многие поклонники считают, что одевшись почти одинаково, в брюки цвета хаки, футболку и ботинки, Канье Уэст всего-навсего пошёл на очередной рекламный ход своей линии одежды. Некий процент пользователей согласился и с тем, что Кардашьян просто используют в коммерческих целях.

Но не все поклонники Кардашьян считают также. Большая часть фанатов всё-таки уверена, что таким образом звёздная пара становится всё ближе и ближе, никаких подводных камней искать не стоит.