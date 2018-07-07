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Анфиса Чехова следом за Паниным попыталась разрушить стереотипы о наготе

Сегодня, 13:38

40-летняя популярная телеведущая больше не будет милой женщиной, публикующей обыденные снимки. Она решила разрушить стереотипы о наготе, чем повергла в ужас многих подписчиков.

После череды скандалов с публикацией обнаженного тела Алексей Панин незначительно успокоился, но его принципы стала поддерживать Анфиса Чехова. «И, да, я не вижу ничего ужасного в обнаженном женском теле! Даже если оно не идеально», - написала телеведущая в своём микроблоге. Подписчики сразу упрекнули Чехову в том, что ходить голышом, по их мнению, хорошо, но всему должен быть предел. Отличительной особенностью позиции Панина и телеведущей стало то, что мужчина в свою очередь позиционирует наготу, как обыденный европейский принцип и якобы повсюду можно ходить так, не скрывая части тела, а Чехова считает, что речь идёт о красоте женского тела, которую восхваляли художники в разные эпохи.

«Конечно, голого человека можно снять эстетично и порнографично! Впрочем как и картину... можно нарисовать красиво, а можно так, что и смотреть не захочется», - дополнила телеведущая. Чтобы подкрепить интерес к своему тексту, Чехова опубликовала несколько снимков без лифчика. Поклонники в очередной раз напомнили, что надо будет знать меру своих фантазий и не нарушать правила социальной сети Instagram, чтобы страницу в дальнейшем не заблокировали.

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