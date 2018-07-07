Бывший фронтмен Pink Floyd Роджер Уотерс раскритиковал политику Трампа

Сегодня, 13:35

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил с сольной программой на концерте в Лондоне. Он раскритиковал политику Трампа прямо на концерте.

Выступление прошло в рамках фестиваля и предваряет мировое турне артиста. Бывший фронтмен группы исполнение своей песни "Pigs" иллюстрировал кадрами с изображением президента США на большом экране за спиной. Изображения и скандальные цитаты Трампа, например, на тему нелегальной миграции или высказывания о женщинах, недвусмысленно показали отношение артиста к личности и деятельности Дональда Трампа.

Американский президент известен своими эксцентричными и часто спорными высказываниями, которые он делает и вживую перед камерами, и в социальной сети. Эти высказывания порой вызывают бурю возмущений, так как являются оскорбительными для целых групп людей. Бывает, что разные цитаты Трампа совершенно противоречат друг другу.

Такая непоследовательность в речах, замашки шоу-мена – одна из причин того, что Конгресс США держит своего президента в ежовых рукавицах, существенно ограничив его возможности в политике и законодательных инициативах.

Возвращаясь к Уотерсу, певец в завершение выступления исполнил песню «Comfortably Numb» в клетчатом платке-арафатке, который, по его словам, ему подарили палестинские беженцы в Иордании.