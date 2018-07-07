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Анастасия Волочкова отказала детям в белых розах

Сегодня, 13:55

Известная российская балерина Анастасия Волочкова не перестаёт удивлять общественность. Несмотря на то, что звезда довольно часто заявляет о зависти со стороны злопыхателей, она всё же поскупилась и не наградила талантливых детей цветами.

Сама актриса заявила о том, что пришла в восторг от просмотра «Щелкунчик». В Instagram был размещён пост, в котором знаменитость также хвалила актёрскую игру и отмечала, что все дети были очень талантливы.
Однако детей ждало разочарование. Вместо того, чтобы подарить труппе очаровательные белые розы (любимые цветы Анастасии), звезда решила приберечь их для себя и презентовала абсолютно не примечательные для ребят. Пользователи соцсетей уже возмутились по этому поводу, так как несмотря на то, что балерина может содержать дорогой автомобиль и получает огромное количество букетов после каждого выступления, она решила отказать детям в красивом подарке.

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