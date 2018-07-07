«Животные вибрации»: «Одесская Барби» яростно обрушилась на секс

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«Одесская Барби» продолжает радовать поклонников новыми откровениями. Вопреки расхожим мнениям о красотках, как о пустых и недалеких девушках, в последних публикациях Валерии появились философские и социальные мотивы.

Более того, Лукьянова вступила в яростную схватку с системой, которая навязывает ложные представления о морали и образе жизни. Валерия считает, что значение секса в человеческой жизни сильно и неоправданно переоценено. Она убеждена, что зачастую чистые отношения затмеваются животными инстинктами, которые всячески пропагандируются погрязшим в «разврате и похоти» обществом. «Одесская Барби» привела в пример молодого человека, который не пошел на поводу у современного порочного социума, предлагающее «животные вибрации» вместо «большой и чистой любви». При этом юноша стоически блюдет свою девственность. Чтобы окончательно «добить» фанатов, Валерия заговорила о «сакральности потери невинности». Поклонники были в растерянности: что подтолкнуло красотку обрушить на их головы эту нравственную проповедь. Кто-то предположил, что самые горячие адепты трезвости – бывшие алкоголики, самые большие противники табака – курильщики, выкуривавшие по две пачки сигарет в день, а бывшие греховодники любят читать такие антисексуальные морали.