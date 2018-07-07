Фанаты восхищаются естественной красотой Юлии Барановской

Сегодня, 12:40

Телеведущая отправилась на отдых и радует поклонников отдохнувшим лицом без макияжа и злосчастных усов.

Юлия Барановская всё чаще радует поклонников фотографиями без макияжа на своих страницах в социальных сетях. Девушка решила не тратить драгоценное время отдыха и наслаждаться морским бризом без косметики. Фанаты были восхищены тем, что природа одарила её такими приятными чертами лица. Однако простая одежда и естественная красота не всем понравились. Комментаторы называют образ Барановской мальчишеским и предлагают выбирать что-то более женственное и сидящее по фигуре. Тем более, что Барановская может похвастаться утончёнными формами.

Барановскую решила затронуть и футбольную тему, чтобы сместить акцент со своей внешности на спортивное соревнование. Девушка выразила поддержку отечественной сборной и написала: «Одна страна – одна команда». Комментаторы поддержали настрой телеведущей, которая неоднократно готовит материалы на футбольную тему.