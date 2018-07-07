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Елена Корикова рассказала о родах и муках после них

Сегодня, 12:28

Виной тому экстренное возвращение на съемки. Архивный снимок с подругой Машей Суровой появился на странице звезды в Instagram.

Елена Корикова в 1993 году родила сына Арсения, но уже через неделю была вынуждена вернуться на съемочную площадку. Звезда рассказала в Instagram о родах и муках после них. Таким образом, она поздравила подругу Машу Суровую с рождением сына, которому сейчас уже 25 лет.

На черно-белой фотографии изображены Елена и Маша, которые держат на руках младенцев. Девушки родили практически в одно время и обе были нужны на съемках, потому для них оборудовали специальную комнату. Корикова поблагодарила команду и режиссера Сергея Соловьева за терпение и извиняется, что им пришлось мучиться с молодыми матерями.

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