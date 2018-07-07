Меган Маркл заговорила с британским акцентом

Сегодня, 11:49

В социальных сетях обсуждают видео, где бывшая американская актриса комментировала собственную свадьбу с принцем Гарри, говоря при этом «по-британски».

Меган Маркл рассуждала о том, какой хороший был день и как для всех светило солнце. Это случилось, когда в июне жена принца Гарри вместе с королевой Елизаветой Второй отправилась в графство Чешир, где пообщалась с поклонниками. Отношение к тому, что у бывшей американской актрисы изменилась речь, у её сторонников неоднозначное.

Одни назвали это хорошим признаком, считая, что так Меган Маркл в очередной раз показывает, насколько ей приятно быть частью британской королевской семьи. Другие «разговор по-британски» посчитали нормальным явлением для жены принца Гарри, как актрисы. Представители этой профессии ради ролей обязаны в том числе и в акцентах разбираться. Например, Линдси Лохан также знает британский акцент, хотя никакого отношения к монархии Великобритании не имеет.