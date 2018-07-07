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Синди Кроуфорд поделилась "утренним" фото с подписчиками

Сегодня, 11:52

Синди Кроуфорд выложила в Instagram снимок без макияжа. Поклонники уверяют, что она прекрасно выглядит и без тонны косметики.

Знаменитая модель и дива Синди Кроуфорд решила принять участие в #WOKEUPTHISWAYchallenge в социальной сети Instagram и выложила свое фото без капли макияжа. Она утверждает, что на ее волосах осталось лишь чуть-чуть маски со вчерашних съемок. Таким образом, звезда поделилась своим "утренним" видом с подписчиками, чем вызвала у них восторг.

Фото в Instagram набрало более 86 тысяч "лайков" и более 1100 комментариев. Ранее подобными фото поделилась и российская дива Наталья Водянова. Такие снимки сближают звезд и их поклонников, показывая, что все они обычные люди, со своими недостатками, в том числе и внешними. А подобные "вызовы" объединяют известных людей и их подписчиков в том смысле, что звезды также в них участвуют и не смотрят "свысока" на подобные мероприятия.

Вызов Синди Кроуфорд в данном случае был брошен стилистом Самантой МакМиллин, а сама модель передала эстафету моделям Гэйл Эллиот, Кристи Тарлингтон и Хелене Кристенсен.

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