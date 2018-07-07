Баба Яга против: Садальский борется с повышением пенсионного возраста с помощью «мемов»

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Станислав Садальский продолжает критику правительства России в отношении политики повышения пенсионного возраста. К словесным доводам он решил присовокупить распространенный интернет-феномен – мем.

На своей странице в Instagram артист опубликовал картинку, где сказочный персонаж Баба Яга в образе стюардессы иронично восклицает: «Еще полгода и пенсия!», намекая на необходимость глубоким старикам трудиться в ожидании вожделенной пенсии. Подписчики Станислава напомнили, что при всем остросоциальном сарказме картинки, в ней есть маленькая фактическая неточность: бортпроводники достигают пенсионного возраста гораздо раньше «земных» тружеников – в 45-55 лет.

Тем не менее, они всецело поддержали народного трибуна Садальского в борьбе против пенсионной реформы и в критике властей. Пользователи считают, что мем весьма недалек от истины, с поправкой, что пожилым людям «не светит» в силу возраста ни одна достойная профессия, кроме уборщицы и вахтера. Кроме этого, картинка напомнила многим комментаторам постарше старый советский мультфильм «Баба Яга против», в котором злая лесная колдунья строит козни людям доброй воли.