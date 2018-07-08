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Вера Брежнева: «Семья – это тяжёлый труд»

Сегодня, 05:15

Новые фотографии певицы появляются редко. Сейчас она осчастливила подписчиков редким снимком в своём аккаунте в Instagram.

Вера Брежнева редко информирует о своих взаимоотношениях с близкими. Сейчас она разместила в Сети фото со всей своей большой семьёй и проинформировала, что «семья – это тяжёлый труд».

Брежнева считает, что общество родных очень важно ценить.

На фотографии множество родителей с детьми. Они сидят на траве с радостными улыбками на лице. Среди них Александр Цекало и его жена Виктория Галушка со своими детьми.

Константин Меладзе, являющийся мужем певицы, в очередной раз подтвердил, что не любит выставлять личную жизнь на обозрение. Возможно, именно он делал снимок, но в кадре его нет.

К сожалению Брежнева не оставила для подписчиков возможности дать комментарии. Однако, зашкаливающее количество лайков свидетельствует, что те оценили и фото, и мысли, которые озвучила их любимица.

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