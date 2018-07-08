Экс-участница группы "Ранетки" жалеет о том, что не сохранила девственность до 21 года

Сегодня, 06:15

Экс-участница группы "Ранетки", Лена Третьякова, поделилась с подписчиками своего аккаунта в Instagram историей потери девственности. Она утверждает, что это очень важная тема для юных девушек.

Бывшая "Ранетка" рассказала фанатам о том, что зареклась хранить девственность до 21 года, но совершила ошибку. Еще в 16 лет ее раздражало то, что одноклассницы делились историями первого секса с таким чувством, будто получили главную премию "Оскар". И она решила, что до 18 лет "ни-ни". Но избегать отношений до этого возраста практически невозможно и в 17 лет Лене пришлось соврать своему парню о приходе "критических дней" в самый ответственный момент.

"Уже тогда я решила, что 18 лет это еще не возраст для таких важных шагов и продлила срок потери невинности до 21 года," - сообщила Лена.

Однако на одной из вечеринок Лена перебрала с алкоголем и не сдержала своего порыва, не сохранила то, что так рьяно берегла, о чем очень жалеет.

Потеря девственности, возможно, в наше время не так важно в масштабах общества, но в пределах маленького мира одной девушки это огромное событие и каждая желает, чтобы все было идеально. К сожалению, по словам самой "Ранетки", до 26 лет после того случая секс для нее стал чем-то отвратительным и болезненным. Сейчас ей 29 лет и она стремится к тому, чтобы предостеречь других от совершенной ею ошибки.