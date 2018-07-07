VistaNews.ru


Сергей Сафронов: Не верьте экстрасенсам

Сегодня, 10:37

Артист не хочет стать на проекте второй Верой Сотниковой, иначе он начнет плакать и волноваться. Свое мнение иллюзионист закончил фразой о том, что шоу-бизнес является просто ужасом.

Сергей Сафронов, ведущий проекта «Битва экстрасенсов», предупреждает: не верьте экстрасенсам. Те, кто именует себя магом, пишут ему, что родится сын, но все уже в курсе, что артист в ожидании доченьки. По словам Сафронова, он не имеет права впускать в свою душу магию, так как она заработает и он будет верить во все происходящее, а именно его хладнокровный взгляд на шоу является контрастом мнительной Вере Сотниковой.

Иллюзионист не может точно сказать, что экстрасенсы не видят души мертвых, ведь это невозможно доказать, также нет доказательств обратного. Артист уверяет, если он увидит мертвого, то эта встреча закончится для него в Кащенко или на Ваганьковском.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Сергей Сафронов тайно женился на коллеге‍ из "Битвы экстрасенсов"

Иллюзионист Сергей Сафронов тайно женился на беременной подруге

В Кирове 30 марта состоится выставка Никаса Сафронова

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем