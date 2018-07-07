Сергей Сафронов: Не верьте экстрасенсам

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Артист не хочет стать на проекте второй Верой Сотниковой, иначе он начнет плакать и волноваться. Свое мнение иллюзионист закончил фразой о том, что шоу-бизнес является просто ужасом.

Сергей Сафронов, ведущий проекта «Битва экстрасенсов», предупреждает: не верьте экстрасенсам. Те, кто именует себя магом, пишут ему, что родится сын, но все уже в курсе, что артист в ожидании доченьки. По словам Сафронова, он не имеет права впускать в свою душу магию, так как она заработает и он будет верить во все происходящее, а именно его хладнокровный взгляд на шоу является контрастом мнительной Вере Сотниковой.

Иллюзионист не может точно сказать, что экстрасенсы не видят души мертвых, ведь это невозможно доказать, также нет доказательств обратного. Артист уверяет, если он увидит мертвого, то эта встреча закончится для него в Кащенко или на Ваганьковском.