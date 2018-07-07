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Сами Насери поздравил российскую сборную при встрече с Николаем Соболевым

Сегодня, 10:53

Николай Соболев заставил ностальгировать своих поклонников, когда опубликовал фото с улыбающимся Сами Насери. Актёр из франшизы «Такси» всячески поддерживал сборную России на ЧМ-2018.

Насери надел футболку с надписью «СССР», после чего некоторые комментаторы отметили, что время никого не жалеет. Актёр не раз уже признавался:«я люблю Россию! Я люблю Юрия Гагарина, люблю историю, русскую историю». Момент, когда он стал комментировать происходящее на поле на русском языке, буквально шокировал фанатов.
Похвалил Сами и игру российской сборной в 1/8, отметив, что матч выдался потрясающим. Фанаты Соболева пытаются узнать у блогера, где же можно встретить столько популярных личностей, а многие приводят свои примеры встреч с выдающимися людьми.

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