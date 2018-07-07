Милана Кержакова дала интервью Ксении Собчак

Сегодня, 10:12

В последние время в Интернете активно обсуждается ситуация Миланы Кержаковой. В Сеть попадают новые факты, которые свидетельствуют о серьёзности происходящего.

Жена известного футболиста Александра Кержакова пожаловалась в своём прямом эфире в Instagram о том, что в скором времени подаст на развод. Причиной такого громкого заявления стало то, что девушка заявила о похищении ребёнка. Александр, в свою очередь, подчеркнул, что это не похищение вовсе, а лишь один из способов защитить малыша от Миланы. Футболист попросил предоставить справку, которая подтверждала бы, что Милана психически здорова и не представляет опасности для их сына.

Ксения Собчак взяла интервью у Миланы Кержаковой, во время которого пыталась быть максимально беспристрастной. Также посвятила этой проблеме публикацию в соцсети, в которой пыталась всячески поддержать молодую мать. Пользователи не оставили без внимания тот факт, что Милана употребляла запрещённые вещества, что в конечном итоге и стало причиной того, что отец решил изолировать ребёнка от матери на некоторое время. Девушка подтвердила эту информацию и уже попросила прощения у своих поклонников.