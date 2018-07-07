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Ники Минаж стала русалочкой и позировала топлес

Сегодня, 10:11

Для съемок нового клипа Ники Минаж пошла на кардинальную смену имиджа. Действие происходит на берегу океана, а сама она перевоплотилась в мифическое существо.

Ради искусства Ники пошла на большие жертвы. Ее волосы были выкрашены в золотистые и зеленые цвета, а вместо ног у нее появился рыбий хвост. Образ русалки на берегу по замыслу создателей клипа должен символизировать одиночество и несбыточное желание стать человеком. Американская рэперша показала фанатам несколько фото и видео процесса съемок клипа. Многим, особенно представителям сильного пола, понравилось, что Ники позирует топлес. Всего за несколько часов на ее странице с соцсети появилось более 2 миллионов лайков. Кроме этого, она выложила видео, в котором ассистент безуспешно пытается снять с пышных бедер Минаж бутафорский рыбий хвост. Невзирая на все усилия, это ему долго не удавалось, а ситуация стала напоминать уже не сказку о Русалочке, а сюжет «Репки».

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