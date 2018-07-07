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Криштиану Роналду получит $10 млн за съемки в семейном реалити-шоу

Сегодня, 09:04

Лучший футболист мира согласился пустить в свой дом телевизионщиков, желающих рассказать обо всех особенностях лакшери-жизни португальца. Съемками проекта займется компания Religion of Sports, планирующая снять 13 эпизодов.

За съемки в семейном реалити-шоу Роналду получит $10 млн. Для сравнения, год игры за «Реал Мадрид» приносит форварду около $35 млн. В ТВ-проекте примут участие все члены семьи Криштиану, включая годовалых детей. К слову, лучший футболист современности всегда стремился быть максимально открытым по отношению к фанатам, ведя активную сетевую жизнь.

Согласится ли Роналду поговорить с телевизионщиками на скандальные темы, к примеру, о расставании с российской моделью Ириной Шейк или слухах о его бисексуальности, пока что неизвестно.

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