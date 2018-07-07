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Лидер Panic! At the Disco рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации

Сегодня, 08:47

Музыкант признался, что его одинаково привлекают мужчины и женщины.

О своей нетрадиционной сексуальной ориентации рассказал в откровенном интервью одному из американских изданий Лидер Panic! At the Disco Брендон Ури. В беседе с журналистом музыкант обронил фразу, что его можно считать пансексуалом. Знаменитость признался, что для него не важно, кто перед ним: мужчина или женщина. К представителям обоих полов он испытывает одинаковое сексуальное влечение. Музыкант заключил, что для него имеет значение, что это за человек. Если он ему нравится, то остальное не представляет никакой проблемы. При этом Ури подчеркнул, что счастлив в браке и любит свою жену. Помимо прочего, музыкант рассказал, что его сексуальность создаёт неудобства для окружающих. Один из коллег, по его словам, часто возмущался из-за постоянных поцелуев в губы.

Ранее мы писали, что бессменный ведущий популярного шоу «Поле чудес» Леонид Якубович признался, что не живет с женой. Знаменитость рассказал о разладе в семье.

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