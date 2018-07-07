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«Прекрасна в любом образе»: Фанаты оценили тропический загар Анны Бузовой

Сегодня, 09:43

Анна Бузова поделилась секретом, как устроить себе «длинный» День рождения, а заодно похвасталась тропическим загаром.

Сестра Ольги Бузовой рассказала, чтобы получился очень продолжительный праздник, нужно за неделю до «днюхи» улететь на курорт с любимым человеком. Там, в окружении пальм, океана и прочей экзотики отметить его. А потом, вернувшись домой, можно продолжать получать поздравления и подарки от друзей. Такой праздник будет длиться две недели, уверена Анна.

Фанаты с удовольствием взяли на вооружение метод Бузовой. Кроме этого, они высоко оценили шоколадный загар Анны. Поклонники уверяли девушку, что сейчас она им напоминает знойную мулатку. Многие, в качестве комплимента говорили, что Анна гораздо красивее своей знаменитой сестры и не в пример намного скромнее. Еще новоявленная «мулатка» спросил совет у подписчиков: как ей лучше – с собранными волосами или распущенными. Естественно, у фанатов уже был готов ответ: «Ты прекрасна в любом образе», - с готовностью отрапортовали они.

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